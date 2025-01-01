10 тисяч за вірш або пісню про Бандеру: мер Івано-Франківська оголосив конкурс
Київ • УНН
Руслан Марцінків запустив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру з призовим фондом 30 тисяч гривень. Переможців оголосять 3 лютого, в День заснування ОУН.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру. Учасники матимуть шанс виграти одну з трьох премій по 10 тисяч гривень, пише УНН.
"Пам’ятаєте початок повномасштабного вторгнення, коли ворог шукав живого Степана Бандеру в Київській області?
То хай не лише шукають, а й з усіх соцмереж чують!
Оголошую конкурс. Заспівайте пісню чи прочитайте вірш про Степана Бандеру. Автори трьох найкращих відео отримають від мене премію - по 10 тисяч гривень", - повідомив Марцінків.
Конкурс триватиме до 29 січня. А 3 лютого на День заснування Організації Українських Націоналістів оголосять переможця.
Відео можна надіслати в коментарі до допису за посиланням:
Нагадаємо
В Івано-Франківську після інциденту в автобусі, де жінка ображала місто та прославляла путіна, міський голова Руслан Марцінків звернувся до правоохоронних органів для розслідування цього випадку.