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10 тисяч за вірш або пісню про Бандеру: мер Івано-Франківська оголосив конкурс

Київ • УНН

 • 37536 перегляди

Руслан Марцінків запустив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру з призовим фондом 30 тисяч гривень. Переможців оголосять 3 лютого, в День заснування ОУН.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру. Учасники матимуть шанс виграти одну з трьох премій по 10 тисяч гривень, пише УНН.

"Пам’ятаєте початок повномасштабного вторгнення, коли ворог шукав живого Степана Бандеру в Київській області?

То хай не лише шукають, а й з усіх соцмереж чують! 

Оголошую конкурс. Заспівайте пісню чи прочитайте вірш про Степана Бандеру. Автори трьох найкращих відео отримають від мене премію - по 10 тисяч гривень", - повідомив Марцінків.

Конкурс триватиме до 29 січня. А 3 лютого на День заснування Організації Українських Націоналістів  оголосять переможця. 

Відео можна надіслати в коментарі до допису за посиланням: 

Нагадаємо 

В Івано-Франківську після інциденту в автобусі, де жінка ображала місто та прославляла путіна, міський голова Руслан Марцінків звернувся до правоохоронних органів для розслідування цього випадку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство
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