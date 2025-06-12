В Киевской области заметили смерч: видео из соцсетей
Киев • УНН
В Бориспольском районе и вблизи Киева зафиксировали смерч. Ранее Укргидрометцентр предупреждал о грозах и порывах ветра до 20 м/с по Киевской области.
В Бориспольском районе, а также вблизи Киева заметили смерч. Ранее в области и столице предупреждали об опасных метеорологических явлениях, передает УНН.
Детали
Как отмечают в соцсетях, смерч, в частности, был заметен в Бориспольском районе Киевской области, а также неподалеку от Киева.
Ранее Укргидрометцентр передавал об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киеву.
"В ближайший час 11 июня с удержанием ночью 12 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - сообщали в Укргидрометцентре.
Напомним
Вечером 10 июня украинцы могли наблюдать за достаточно редким полнолунием, которое прозвали "клубничным". Его можно будет увидеть в следующий раз в 2043 году.
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом30.05.25, 16:21 • 145540 просмотров