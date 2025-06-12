На Київщині помітили смерч: відео з соцмереж
Київ • УНН
У Бориспільському районі та поблизу Києва зафіксували смерч. Раніше Укргідрометцентр попереджав про грози та пориви вітру до 20 м/с по Київщині.
У Бориспільському районі, а також поблизу Києва помітили смерч. Раніше в області та столиці попереджали про небезпечні метеорологічні явища, передає УНН.
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Як зазначають в соцмережах, смерч, зокрема було помітно в Бориспільському районі Київщини, а також неподалік Києва.
Раніше Укргідрометцентр передавав про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києву.
"У найближчу годину 11 червня з утриманням вночі 12 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - повідомляли в Укргідрометцентрі.
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Увечері 10 червня українці могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали "полуничним". Його можна буде побачити наступного разу у 2043 році.
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