В Киевской области зафиксирован БПЛА, работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области обнаружены беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям. Население призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В воздушном пространстве Киевской области обнаружен БПЛА, работают силы противовоздушной обороны, сообщили в понедельник в Киевской ОГА в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», - указали в ОВА.
По данным Воздушных сил ВСУ, БПЛА - в западной части Киевской области в юго-восточном направлении.
В Киевской, Житомирской и еще ряде областей - воздушная тревога.
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