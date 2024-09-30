В Киевской области зафиксирован БПЛА, работает ПВО - ОВА

В воздушном пространстве Киевской области обнаружен БПЛА, работают силы противовоздушной обороны, сообщили в понедельник в Киевской ОГА в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», - указали в ОВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, БПЛА - в западной части Киевской области в юго-восточном направлении.

В Киевской, Житомирской и еще ряде областей - воздушная тревога.

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