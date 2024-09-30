У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО - ОВА
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області виявлено безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Населення закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
У повітряному просторі Київської області виявлено БПЛА, працюють сили протиповітряної оборони, повідомили у понеділок у Київській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - вказали в ОВА.
За даними Повітряних сил ЗСУ, БПЛА - у західній частині Київської області у південно-східному напрямку.
У Київській, Житомирській та ще низці областей - повітряна тривога.
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