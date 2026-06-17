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В Киевской области разоблачена организованная группа, поставлявшая наркотики в СИЗО

Киев • УНН

 • 796 просмотра

В Киевской области разоблачили группу из семи человек, которая сбывала метадон в столице и СИЗО. Организатором оказался заключенный, координировавший сообщников на свободе.

В Киевской области разоблачена организованная группа, поставлявшая наркотики в СИЗО

В Киевской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность организованной группы из семи человек, которая наладила схему сбыта наркотических средств в Киеве, области и Киевском следственном изоляторе. По данным следствия, координировал незаконную деятельность один из заключенных, который руководил сообщниками как в СИЗО, так и на свободе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры прекращена деятельность организованной группы из семи человек, наладивших незаконный сбыт наркотических средств в Киеве, Киевской области и ГУ "Киевский следственный изолятор"

- говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовал один из заключенных, который, находясь в следственном изоляторе, координировал деятельность сообщников как внутри учреждения, так и на свободе. Участники группы закупали метадон и другие препараты с ограниченным оборотом, маскировали их в продуктах питания и отправляли почтовыми отправлениями в СИЗО. Там наркотики сбывали, а полученные средства распределяли между организаторами схемы.

Деятельность группировки носила системный характер и приносила значительные доходы. Ежемесячно ее участники сбывали на территории Киева и области от 300 до 800 таблеток метадона, стоимость одной из которых на черном рынке составляла от 400 до 600 гривен.

Следствие также установило, что отдельные лица, находившиеся на заместительной поддерживающей терапии, вопреки установленным правилам получали метадон одновременно в нескольких медицинских учреждениях, что позволяло накапливать препарат для дальнейшего незаконного сбыта.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты сбыта и пересылки наркотических средств, в частности почтовыми отправлениями в следственный изолятор, а также провели ряд оперативных закупок метадона.

В ходе 15 санкционированных обысков изъяты метадон, димедрол, соннат, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, медицинская документация, журналы учета наркотических препаратов, рецептурные бланки, компьютерная техника и наличные денежные средства.

Всем участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

В Киеве задержали организатора нарковечеринок - у него дома нашли 2,5 кг наркотиков и психотропов "на любой вкус"12.06.26, 12:59 • 3148 просмотров

Ольга Розгон

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