В Киеве задержали организатора нарковечеринок - у него дома нашли 2,5 кг наркотиков и психотропов "на любой вкус"

В Киеве задержали организатора нарковечеринок, дома у него были наркотики и психотропы "на любой вкус" и продавал он их знакомым "из рук в руки", всего у него изъяли 2,5 кг запрещенных веществ, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

50-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что "мужчина дома хранил наркотики и психотропные вещества на любой вкус". "Продавал он их из рук в руки своим знакомым, которые приходили к нему домой на мужские вечеринки. Там гости употребляли приобретенное и под действием наркотиков переодевались в женские вещи", - указали в прокуратуре.

Во время обыска дома у задержанного, как сообщается, "было обнаружено более 2,5 кг запрещенных веществ, в частности 1,5 кг каннабиса, 1 кг психотропного вещества кетамин, галлюциногенные грибы, МДМА, амфетамин, 150 марок психотропного вещества LSD".

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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