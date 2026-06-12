В Киеве задержали организатора нарковечеринок - у него дома нашли 2,5 кг наркотиков и психотропов "на любой вкус"

$44.930.0551.840.06
ukenru
11:47 • 784 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты «уже в июне»
10:56 • 4656 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 12872 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 12268 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
07:24 • 16601 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
06:38 • 32609 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 25673 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41426 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34282 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 63101 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.9м/с
67%
747мм
Популярные новости
МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием к Ирану сообщить о запасах урана и допустить инспекторов12 июня, 02:01 • 12836 просмотра
Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire PointPhoto12 июня, 04:17 • 19726 просмотра
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12 июня, 04:43 • 22872 просмотра
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 12049 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo07:57 • 20613 просмотра
публикации
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 12872 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором06:38 • 32609 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 40350 просмотра
Как облегчить спазмы во время менструации и вернуть себе комфорт11 июня, 13:53 • 45040 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 63101 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Даниил Гетманцев
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Курская область
Париж
Реклама
УНН Lite
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 5312 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 76218 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 61481 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 65767 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 99864 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

В Киеве задержали организатора нарковечеринок - у него дома нашли 2,5 кг наркотиков и психотропов "на любой вкус"

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

50-летний киевлянин продавал наркотики на домашних вечеринках, где гости переодевались в женскую одежду. У него изъяли 2,5 кг каннабиса, кетамина и LSD.

В Киеве задержали организатора нарковечеринок - у него дома нашли 2,5 кг наркотиков и психотропов "на любой вкус"

В Киеве задержали организатора нарковечеринок, дома у него были наркотики и психотропы "на любой вкус" и продавал он их знакомым "из рук в руки", всего у него изъяли 2,5 кг запрещенных веществ, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

50-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Установлено, что "мужчина дома хранил наркотики и психотропные вещества на любой вкус". "Продавал он их из рук в руки своим знакомым, которые приходили к нему домой на мужские вечеринки. Там гости употребляли приобретенное и под действием наркотиков переодевались в женские вещи", - указали в прокуратуре.

Во время обыска дома у задержанного, как сообщается, "было обнаружено более 2,5 кг запрещенных веществ, в частности 1,5 кг каннабиса, 1 кг психотропного вещества кетамин, галлюциногенные грибы, МДМА, амфетамин, 150 марок психотропного вещества LSD".

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина08.04.24, 20:15 • 88402 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Обыск
Грибы
Киев