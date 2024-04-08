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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 17:15  •  4686 просмотра

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В Киеве во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, которые перевозили 15 кг амфетамина.

В Киеве во время комендантского часа полицейские остановили "Рено", и при осмотре автомобиля обнаружили 15 килограммов амфетамина в салоне. О случае рассказали в полиции Киева, передает УНН.

На днях, во время комендантского часа, сотрудники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль "Рено", в котором было двое мужчин. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили под передним сиденьем пакеты с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, которая изъяла из автомобиля 14 пакетов с психотропом, общим весом 15 килограммов.

- рассказали полицейские.

Детали

По данным правоохранителей в задержанном авто сидели двое мужчин: 49-летний водитель и 32-летний пассажир, оба жители Днепропетровщины. Полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В салоне нарушителей копы обнаружили всего 14 пакетов с психотропным веществом. Согласно заключению эксперта - это амфетамин. 

Как признались сами мужчины, запрещенные вещества они заказали через Интернет, и планировали расфасовать по дозам и сбыть на территории столицы путем закладок.

Сообщникам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

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