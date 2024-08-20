В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях
Киев • УНН
В Киевской области вблизи Киева работает противовоздушная оборона. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в области, вблизи Киева, продолжается работа противовоздушной обороны (ПВО). Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, передает УНН.
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«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» - отметил Сергей Попко.
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