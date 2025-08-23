В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов - ОВА 23 августа 2025

$41.220.16
47.980.19
ukenru
06:14 • 1398 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
06:00 • 3398 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
03:30 • 3164 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 24749 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 27578 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 21371 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24215 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24083 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13500 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23597 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
92%
744мм
Популярные новости
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 10364 просмотра
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 4930 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов01:21 • 11381 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 01:51 • 6354 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев03:12 • 7002 просмотра
публикации
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 3426 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа03:30 • 3184 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 18414 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 24755 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 21377 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 13529 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 15795 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 18762 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 26583 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Футбол
Нефть
Шахед 129
Микоян МиГ-29

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов - ОВА 23 августа 2025

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов. Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов - ОВА

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА в субботу утром, пишет УНН.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО

- сообщили в ОВА.

В КГВА также указали: "В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги".

36 из 49 российских обезврежены над Украиной23.08.25, 09:10 • 1024 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевКиевская область
Киевская область
Зенитная война
Беспилотный летательный аппарат
Киев