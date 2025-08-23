В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов - ОВА 23 августа 2025
Киев • УНН
В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов. Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА в субботу утром, пишет УНН.
Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО
В КГВА также указали: "В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги".
