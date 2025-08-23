На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА 23 серпня 2025
Київ • УНН
У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів. Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА у суботу вранці, пише УНН.
Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО
У КМВА також вказали: "У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги".
У низці областей на півночі оголошено повітряну тривогу.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА в центрі Чернігівщини та на північному сході Київщини, південно-західним курсом. "Залучено засоби для їх збиття", - вказували в ПС ЗСУ.
36 з 49 російських знешкодили над Україною23.08.25, 09:10 • 1264 перегляди