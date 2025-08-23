На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА 23 серпня 2025

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 2172 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 3632 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 5738 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 4100 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 25916 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28087 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21934 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24647 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24290 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13589 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 2190 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 5746 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 25920 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Футбол
Нафта
Шахед 129

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА 23 серпня 2025

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів. Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА

У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА у суботу вранці, пише УНН.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО

- повідомили в ОВА.

У КМВА також вказали: "У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги".

У низці областей на півночі оголошено повітряну тривогу. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА в центрі Чернігівщини та на північному сході Київщини, південно-західним курсом. "Залучено засоби для їх збиття", - вказували в ПС ЗСУ.

36 з 49 російських знешкодили над Україною23.08.25, 09:10 • 1264 перегляди

Юлія Шрамко

Київська область
Протиповітряна оборона
Безпілотний літальний апарат
Київ