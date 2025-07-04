В Киевской области после вражеского удара воздух в норме, в Броварах - незначительные отклонения
Киев • УНН
После ночной атаки РФ, воздух в Киевской области в норме, но в Броварах зафиксировано незначительное превышение некоторых веществ. Пункт наблюдения в Василькове на техобслуживании, уровень гамма-излучения соответствует норме.
Воздух в Киевской области после ночной атаки РФ в норме, но незначительное превышение некоторых веществ фиксируют в Броварах, сообщили в Киевской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.
В населенных пунктах Киевской области состояние атмосферного воздуха находится в норме. На утро 4 июля в Броварах зафиксировано незначительное превышение некоторых веществ в воздухе. Из-за массированной ночной атаки врага кое-где возникли пожары, поэтому локально может ощущаться запах гари
При этом отмечается, что пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Василькове находится на техническом обслуживании.
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Уровень гамма-излучения в Киевской области, как указано, соответствует естественному фону.
Рекомендации
Если чувствуете запах дыма, в ОВА посоветовали:
- по возможности не находиться на открытом воздухе;
- не проветривать помещение;
- поддерживать водный баланс.
Особое внимание на эти советы, как указано, должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
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