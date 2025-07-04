На Київщині після ворожого удару повітря у нормі, у Броварах - незначні відхилення
Київ • УНН
Після нічної атаки РФ, повітря на Київщині в нормі, але у Броварах зафіксовано незначне перевищення деяких речовин. Пункт спостереження у Василькові на техобслуговуванні, рівень гамма-випромінювання відповідає нормі.
Повітря у Київській області після нічної атаки рф у нормі, але незначне перевищення деяких речовин фіксують у Броварах, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
У населених пунктах Київської області стан атмосферного повітря перебуває в нормі. На ранок 4 липня у Броварах зафіксовано незначне перевищення деяких речовин у повітрі. Через масовану нічну атаку ворога подекуди виникли пожежі, тож локально може відчуватися запах горілого
При цьому зазначається, що пункт спостереження за станом атмосферного повітря у Василькові перебуває на технічному обслуговуванні.
На Київщині атака рф зачепила три райони, є пошкодження у кінологічному центрі: показали наслідки04.07.25, 11:19 • 1204 перегляди
Рівень гамма-випромінювання в Київській області, як вказано, відповідає природному фону.
Рекомендації
Якщо відчуваєте запах диму, в ОВА порадили:
- за можливості не перебувати на відкритому повітрі;
- не провітрювати приміщення;
- підтримувати водний баланс.
Особливу увагу на ці поради, як вказано, мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.
Над столицею смог, але рівень забрудненості атмосферного повітря невисокий - КМДА04.07.25, 11:05 • 498 переглядiв