На Київщині після ворожого удару повітря у нормі, у Броварах - незначні відхилення

Повітря у Київській області після нічної атаки рф у нормі, але незначне перевищення деяких речовин фіксують у Броварах, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

У населених пунктах Київської області стан атмосферного повітря перебуває в нормі. На ранок 4 липня у Броварах зафіксовано незначне перевищення деяких речовин у повітрі. Через масовану нічну атаку ворога подекуди виникли пожежі, тож локально може відчуватися запах горілого - повідомили в ОВА.

При цьому зазначається, що пункт спостереження за станом атмосферного повітря у Василькові перебуває на технічному обслуговуванні.

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Рівень гамма-випромінювання в Київській області, як вказано, відповідає природному фону.

Рекомендації

Якщо відчуваєте запах диму, в ОВА порадили:

за можливості не перебувати на відкритому повітрі;

не провітрювати приміщення;

підтримувати водний баланс.

Особливу увагу на ці поради, як вказано, мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

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