Над столицею смог, але рівень забрудненості атмосферного повітря невисокий - КМДА

Станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення,ніж відчуває людина. Але через вплив вітру, який підіймає шкідливі речовини, слід обмежити перебування на вулиці і обов'язково зачинити вдома вікна. Про це пише Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає УНН.

Внаслідок масштабного обстрілу столиці України, у місті виникли пожежі, а також утворився смог. Зазначається, що станом на ранок, 4 липня, "рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький".

Але також у різних районах Києва відчутний запах горілого.

Він може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

Це пов'язано із впливом вітру. Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить.

Сітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина