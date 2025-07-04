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Над столицею смог, але рівень забрудненості атмосферного повітря невисокий - КМДА

Київ • УНН

 • 141 перегляди

У Києві після обстрілу виник смог та відчутний запах горілого, проте КМДА заявляє про низький рівень забруднення повітря. Фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

Над столицею смог, але рівень забрудненості атмосферного повітря невисокий - КМДА

Станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення,ніж відчуває людина. Але через вплив вітру, який підіймає шкідливі речовини, слід обмежити перебування на вулиці і обов'язково зачинити вдома вікна. Про це пише Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає УНН.

Деталі

Внаслідок масштабного обстрілу столиці України, у місті виникли пожежі, а також утворився смог. Зазначається, що станом на ранок, 4 липня, "рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький".

Але також у різних районах Києва відчутний запах горілого. 

Він може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

- ідеться у дописі КМДА.

Це пов'язано із впливом вітру. Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить.

Сітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина

Тому фахівці радять:

  • зачинити вікна;
    • за можливості обмежити перебування на вулиці;
      • пити більше води.

        Нагадаємо

        Рівень забруднення повітря в Києві залишається високим внаслідок масованої російської атаки в ніч з 3 на 4 липня. Радіаційний фон у столиці в нормі, але киянам рекомендовано не перебувати на відкритому повітрі.

        Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували до постраждалих, медики не отримали поранень.

        Під час нічної ворожої атаки десятки й десятки БПЛА рф було знищено українськими дронами-перехоплювачами.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        СуспільствоКиївПогода та довкілля
        Київська міська державна адміністрація
        Київ
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