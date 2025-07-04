Над столицей смог, но уровень загрязненности атмосферного воздуха невысокий - КГГА

Станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек. Но из-за влияния ветра, который поднимает вредные вещества, следует ограничить пребывание на улице и обязательно закрыть дома окна. Об этом пишет Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает УНН.

Детали

В результате масштабного обстрела столицы Украины, в городе возникли пожары, а также образовался смог. Отмечается, что по состоянию на утро, 4 июля, "уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий".

Но также в разных районах Киева ощутим запах гари.

Он может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким. - говорится в сообщении КГГА.

Это связано с влиянием ветра. После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит.

Ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек

Поэтому специалисты советуют:

закрыть окна;

по возможности ограничить пребывание на улице;

пить больше воды.

Напомним

Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким в результате массированной российской атаки в ночь с 3 на 4 июля. Радиационный фон в столице в норме, но киевлянам рекомендовано не находиться на открытом воздухе.

В результате ночной атаки российских войск на Киев повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые направлялись к пострадавшим, медики не получили ранений.

Во время ночной вражеской атаки десятки и десятки БПЛА рф были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками.