На Київщині атака рф зачепила три райони, є пошкодження у кінологічному центрі: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Київську область пошкоджено будинки, транспортні засоби та гаражні приміщення у трьох районах. Зокрема, постраждали приватний кінологічний центр та заклад освіти.
У Київській області через атаку рф на ранок є наслідки у трьох районах, пошкоджено будинки, приватний кінологічний центр, заклад освіти, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, показавши кадри з місць події, пише УНН.
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"Сьогодні окупанти вчергове здійснили масовану атаку по столичному регіону. Пошкоджень зазнали будинки, транспортні засоби, а також гаражні приміщення", - повідомили у поліції і розповіли про ситуацію на 10 годину:
- у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та багатоповерхівку. Крім того, пошкоджень зазнали три автомобілі;
- на Фастівщині внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на території гаражних приміщень і покрівлі багатоповерхового житлового будинку. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Пошкоджень зазнали два автомобілі та будівля приватного кінологічного центру;
- у Броварському районі пошкоджено заклад освіти.
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Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила.
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