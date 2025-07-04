На Київщині атака рф зачепила три райони, є пошкодження у кінологічному центрі: показали наслідки

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
Ексклюзив
05:57 • 15662 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 62207 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 145353 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 137006 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 146758 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 92542 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 88371 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
2 липня, 18:14 • 54080 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 43984 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 30834 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3м/с
29%
750мм
Популярнi новини
російські війська захопили два населені пункти на Харківщині4 липня, 00:14 • 3456 перегляди
Київ накрив смог після масованої атаки: висока концентрація продуктів горіння4 липня, 00:38 • 26600 перегляди
Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)4 липня, 02:01 • 13632 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф04:50 • 37095 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив06:59 • 31118 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 116747 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 122329 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 116375 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 128925 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 174315 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив06:59 • 31149 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 118100 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 96797 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 100632 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 103697 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

На Київщині атака рф зачепила три райони, є пошкодження у кінологічному центрі: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Внаслідок атаки рф на Київську область пошкоджено будинки, транспортні засоби та гаражні приміщення у трьох районах. Зокрема, постраждали приватний кінологічний центр та заклад освіти.

На Київщині атака рф зачепила три райони, є пошкодження у кінологічному центрі: показали наслідки

У Київській області через атаку рф на ранок є наслідки у трьох районах, пошкоджено будинки, приватний кінологічний центр, заклад освіти, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, показавши кадри з місць події, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні окупанти вчергове здійснили масовану атаку по столичному регіону. Пошкоджень зазнали будинки, транспортні засоби, а також гаражні приміщення", - повідомили у поліції і розповіли про ситуацію на 10 годину:

  • у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та багатоповерхівку. Крім того, пошкоджень зазнали три автомобілі;
    • на Фастівщині внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на території гаражних приміщень і покрівлі багатоповерхового житлового будинку. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Пошкоджень зазнали два автомобілі та будівля приватного кінологічного центру;
      • у Броварському районі пошкоджено заклад освіти.

        росія масовано обстріляла Київщину дронами: 11 локацій зазнали пошкоджень04.07.25, 02:49 • 60405 переглядiв

        Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила.

        Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих04.07.25, 08:13 • 2299 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ВійнаКиївщина
        Броварський район
        Київська область
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9