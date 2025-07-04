На Киевщине атака РФ затронула три района, есть повреждения в кинологическом центре: показали последствия

В Киевской области из-за атаки РФ на утро есть последствия в трех районах, повреждены дома, частный кинологический центр, учебное заведение, сообщили в ГУНП в области в пятницу, показав кадры с мест происшествия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по столичному региону. Повреждения получили дома, транспортные средства, а также гаражные помещения", - сообщили в полиции и рассказали о ситуации на 10 часов:

в Бучанском районе повреждены два частных дома и многоэтажка. Кроме того, повреждения получили три автомобиля;

районе повреждены два частных дома и многоэтажка. Кроме того, повреждения получили три автомобиля; на Фастовщине в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на территории гаражных помещений и кровли многоэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь. Повреждения получили два автомобиля и здание частного кинологического центра;

в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на территории гаражных помещений и кровли многоэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь. Повреждения получили два автомобиля и здание частного кинологического центра; в Броварском районе повреждено учебное заведение.

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Информация о пострадавших пока в полицию не поступала.

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