На Киевщине атака РФ затронула три района, есть повреждения в кинологическом центре: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены дома, транспортные средства и гаражные помещения в трех районах. В частности, пострадали частный кинологический центр и учебное заведение.
В Киевской области из-за атаки РФ на утро есть последствия в трех районах, повреждены дома, частный кинологический центр, учебное заведение, сообщили в ГУНП в области в пятницу, показав кадры с мест происшествия, пишет УНН.
Детали
"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по столичному региону. Повреждения получили дома, транспортные средства, а также гаражные помещения", - сообщили в полиции и рассказали о ситуации на 10 часов:
- в Бучанском районе повреждены два частных дома и многоэтажка. Кроме того, повреждения получили три автомобиля;
- на Фастовщине в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на территории гаражных помещений и кровли многоэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь. Повреждения получили два автомобиля и здание частного кинологического центра;
- в Броварском районе повреждено учебное заведение.
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Информация о пострадавших пока в полицию не поступала.
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