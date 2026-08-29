В Киевской области после повторной атаки РФ горят логистические объекты — показали, что сейчас происходит на месте

Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки в Киевской области, сообщили в ГСЧС Украины, показав, что сейчас происходит на месте, пишет УНН.

С самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов. После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах. В настоящее время спасатели задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары. Работы продолжаются - сообщили в ГСЧС.

Ранее в ОВА сообщили о гибели 14-летней девочки в Бориспольском районе в результате очередной атаки РФ.

Вражеский удар дронами по Киевской области унес жизнь 14-летней девочки

В результате удара РФ и последующей детонации в Бучанском районе, произошедших накануне, известно о 27 погибших и более 40 пострадавших.

Удар рф с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших четверо детей - ОВА