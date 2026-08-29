В Киевской области после повторной атаки РФ горят логистические объекты — показали, что сейчас происходит на месте
Киев • УНН
Спасатели ликвидируют масштабные пожары в нескольких местах Киевской области после повторного удара РФ.
Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки в Киевской области, сообщили в ГСЧС Украины, показав, что сейчас происходит на месте, пишет УНН.
С самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов. После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах. В настоящее время спасатели задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары. Работы продолжаются
Ранее в ОВА сообщили о гибели 14-летней девочки в Бориспольском районе в результате очередной атаки РФ.
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