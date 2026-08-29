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В Киевской области после повторной атаки РФ горят логистические объекты — показали, что сейчас происходит на месте

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Спасатели ликвидируют масштабные пожары в нескольких местах Киевской области после повторного удара РФ.

В Киевской области после повторной атаки РФ горят логистические объекты — показали, что сейчас происходит на месте

Спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки в Киевской области, сообщили в ГСЧС Украины, показав, что сейчас происходит на месте, пишет УНН.

С самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов. После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах. В настоящее время спасатели задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары. Работы продолжаются

- сообщили в ГСЧС.

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Юлия Шрамко

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