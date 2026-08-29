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Financial Times

Атака РФ дронами на Киевщину унесла жизнь 14-летней девочки

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В Бориспольском районе в результате атаки российских БПЛА погибла 14-летняя девочка. Есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты.

Атака РФ дронами на Киевщину унесла жизнь 14-летней девочки

Очередная атака рф на Киевскую область унесла жизнь ребенка, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром в Бориспольском районе в результате атаки вражеских БпЛА погибла 14-летняя девочка. Это еще одна жертва российского террора. Впереди у нее должна была быть целая жизнь — мечты, планы, будущее. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы уменьшить боль от такой утраты

- сообщил Ткаченко.

По его словам, "в Бориспольском районе также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты". "Работаем над ликвидацией последствий атаки и помогаем людям", — указал он.

Удар РФ с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших — четверо детей — ОВА29.08.26, 11:32 • 7066 просмотров

Юлия Шрамко

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