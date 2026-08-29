Атака РФ дронами на Киевщину унесла жизнь 14-летней девочки

Очередная атака рф на Киевскую область унесла жизнь ребенка, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром в Бориспольском районе в результате атаки вражеских БпЛА погибла 14-летняя девочка. Это еще одна жертва российского террора. Впереди у нее должна была быть целая жизнь — мечты, планы, будущее. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы уменьшить боль от такой утраты - сообщил Ткаченко.

По его словам, "в Бориспольском районе также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты". "Работаем над ликвидацией последствий атаки и помогаем людям", — указал он.

Удар РФ с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших — четверо детей — ОВА