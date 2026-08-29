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Financial Times

Ворожий удар дронами по Київщині забрав життя 14-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 412 перегляди

У Бориспільському районі внаслідок атаки російських БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Є постраждалі та пошкоджені цивільні об’єкти.

Ворожий удар дронами по Київщині забрав життя 14-річної дівчинки

Чергова атака рф на Київську область забрала життя дитини, повідомив у суботу голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя - мрії, плани, майбутнє. Щирі співчуття рідним і близьким дівчинки. Немає слів, які могли б зменшити біль від такої втрати

- повідомив Ткаченко.

З його слів, "у Бориспільському районі також є постраждалі та пошкоджені цивільні об’єкти". "Працюємо над ліквідацією наслідків атаки та допомагаємо людям", - вказав він.

Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА29.08.26, 11:32 • 7316 переглядiв

Юлія Шрамко

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