На Київщині після повторної атаки рф горять логістичні об'єкти - показали, що зараз на місці

Рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки у Київській області, повідомили у ДСНС України, показавши, що зараз відбувається на місці, пише УНН.

Від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів. Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах. Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі. Роботи тривають - повідомили у ДСНС.

Раніше в ОВА повідомили про загибель 14-річної дівчини у Бориспільському районі внаслідок чергової атаки рф.

Ворожий удар дронами по Київщині забрав життя 14-річної дівчинки

Внаслідок удару рф і подальшої детонації у Бучанському районі, що сталося напередодні, відомо про 27 загиблих, понад 40 постраждалих.

Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА