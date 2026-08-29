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На Київщині після повторної атаки рф горять логістичні об'єкти - показали, що зараз на місці

Київ • УНН

 • 1602 перегляди

Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі на кількох локаціях Київщини після повторного удару рф.

На Київщині після повторної атаки рф горять логістичні об'єкти - показали, що зараз на місці

Рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки у Київській області, повідомили у ДСНС України, показавши, що зараз відбувається на місці, пише УНН.

Від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів. Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах. Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі. Роботи тривають

- повідомили у ДСНС.

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Юлія Шрамко

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