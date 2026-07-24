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В Киевской области после баллистического удара повреждено 27 домов и 44 автомобиля - ОВА

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

В Бучанском районе в результате обстрела повреждено 27 частных домов и 44 транспортных средства. Информация о погибших и раненых уточняется.

В Киевской области после баллистического удара повреждено 27 домов и 44 автомобиля - ОВА

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий баллистического удара врага. В результате обстрела в Бучанском районе повреждено 27 частных домов и 44 транспортных средства. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник, передает УНН.

Продолжаются работы по ликвидации последствий баллистического удара врага по Киевской области. На месте происшествия работают все оперативные службы. В результате обстрела в Бучанском районе повреждено 27 частных домов и 44 транспортных средства. Информация о количестве погибших и раненых уточняется 

- сообщил Олейник.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

И.о. главы Киевской ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых24.07.26, 15:06 • 17714 просмотров

Антонина Туманова

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