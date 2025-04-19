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В Киевской области объявили воздушную тревогу на фоне ракетной опасности

Киев • УНН

 • 312 просмотра

В Киевской области объявили воздушную тревогу. Это произошло на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ о ракетной опасности.

В Киевской области объявили воздушную тревогу на фоне ракетной опасности

В Киевской области объявили воздушную тревогу на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ о ракетной опасности, пишет УНН.

Детали

"Киевская область - воздушная тревога!" - отметили в Киевской ОВА в 14:06.

"Ракетная опасность для Киевской области", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

россия выпустила по Украине 8 ракет и 87 дронов: 33 беспилотника сбито, 36 - не достигли целей19.04.25, 09:30 • 2224 просмотра

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