В Киевской области объявили воздушную тревогу на фоне ракетной опасности
Киев • УНН
В Киевской области объявили воздушную тревогу. Это произошло на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ о ракетной опасности.
В Киевской области объявили воздушную тревогу на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ о ракетной опасности, пишет УНН.
Детали
"Киевская область - воздушная тревога!" - отметили в Киевской ОВА в 14:06.
"Ракетная опасность для Киевской области", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
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