На Київщині оголосили повітряну тривогу на тлі ракетної небезпеки
Київ • УНН
У Київській області оголосили повітряну тривогу. Це сталося на тлі попередження Повітряних сил ЗСУ про ракетну небезпеку.
У Київській області оголосили повітряну тривогу на тлі попередження Повітряних сил ЗСУ про ракетну небезпеку, пише УНН.
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"Київська область - повітряна тривога!" - зазначили у Київській ОВА о 14:06.
"Ракетна небезпека для Київської області", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
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