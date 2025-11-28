В Киевской области мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове: пострадавшая в больнице

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Эксклюзив
13:56 • 1504 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 4878 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 3780 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 19546 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16413 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16242 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28091 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18949 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17204 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14851 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
81%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 16032 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 16389 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 19241 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 18663 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 17307 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 1502 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 11122 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 19544 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 17474 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28090 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Мохаммед бин Салман
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 20841 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 38187 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 58406 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 91195 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 106237 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор
Северный поток

В Киевской области мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове: пострадавшая в больнице

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Киевской области 46-летний мужчина во время ссоры нанес 48-летней женщине несколько ударов молотком по голове. Пострадавшую госпитализировали, а мужчине сообщили о подозрении.

В Киевской области мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове: пострадавшая в больнице

Под Киевом мужчина во время ссоры схватил молоток и нанес женщине несколько ударов в область головы. Пострадавшую доставили в больницу, а мужчине сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Правоохранители установили, что в селе Старое во время совместного распития алкогольных напитков между 46-летним фигурантом и 48-летней женщиной возникла словесная ссора. На почве внезапной ссоры фигурант схватил молоток и нанес потерпевшей несколько ударов в область головы.

Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 121 УКУ).

Ударил молотком по голове: 10 лет за решеткой проведет мужчина за убийство несовершеннолетней29.08.23, 14:08 • 569106 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киевская область