В Киевской области мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове: пострадавшая в больнице

Под Киевом мужчина во время ссоры схватил молоток и нанес женщине несколько ударов в область головы. Пострадавшую доставили в больницу, а мужчине сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Правоохранители установили, что в селе Старое во время совместного распития алкогольных напитков между 46-летним фигурантом и 48-летней женщиной возникла словесная ссора. На почве внезапной ссоры фигурант схватил молоток и нанес потерпевшей несколько ударов в область головы.

Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 121 УКУ).

