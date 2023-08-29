Ударил молотком по голове: 10 лет за решеткой проведет мужчина за убийство несовершеннолетней

Детали

Доказано, что в ноябре 2022 года, у парня возник конфликт на почве личной неприязни с 17-летней девушкой. Инцидент произошел по месту жительства осужденного.

Мужчина нанес удар молотком по голове девушки, в результате чего она скончалась.

В суде обвиняемый вину признал полностью и искренне раскаялся.

Приговором Ровенского районного суда мужчина признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде, указали в прокуратуре.

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