Ударил молотком по голове: 10 лет за решеткой проведет мужчина за убийство несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На Ровенщине суд признал виновным 22-летнего местного жителя в умышленном убийстве несовершеннолетней. Теперь он проведет за решеткой 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Доказано, что в ноябре 2022 года, у парня возник конфликт на почве личной неприязни с 17-летней девушкой. Инцидент произошел по месту жительства осужденного.
Мужчина нанес удар молотком по голове девушки, в результате чего она скончалась.
В суде обвиняемый вину признал полностью и искренне раскаялся.
Приговором Ровенского районного суда мужчина признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.
Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде, указали в прокуратуре.
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