Вдарив молотком по голові: 10 років за ґратами проведе чоловік за вбивство неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Рівненщині суд визнав винним 22-річного місцевого жителя в умисному вбивстві неповнолітньої. Тепер він проведе за ґратами 10 років. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, пише УНН.
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Доведено, що у листопаді 2022 року, у хлопця виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні з 17-річною дівчиною. Інцидент стався за місцем свого проживання засудженого.
Чоловік завдав удару молотком по голові дівчини, в результаті чого вона померла.
У суді обвинувачений вину визнав повністю та щиро розкаявся.
Вироком Рівненського районного суду чоловіка визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі.
Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді, вказали в прокуратурі.
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