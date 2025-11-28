На Київщині чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові: постраждала у лікарні

Під Києвом чоловік під час сварки схопив молоток та завдав жінці декілька ударів у ділянку голови. Постраждалу доправили до лікарні, а чоловіку повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Правоохоронці встановили, що у селі Старе під час спільного розпиття алкогольних напоїв між 46-річним фігурантом та 48-річною жінкою виникла словесна сварка. На ґрунті раптової суперечки фігурант схопив молоток та наніс потерпілій декілька ударів у ділянку голови.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 121 ККУ).

