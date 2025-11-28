На Київщині чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові: постраждала у лікарні

$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 2610 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 5858 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 4678 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 20326 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16765 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16398 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28572 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19019 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17257 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14889 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 16471 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 16853 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 19717 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 19148 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 18109 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 2616 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 11510 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 20328 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 18183 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28573 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 21043 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 38366 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 58581 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 91358 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 106391 перегляди
На Київщині чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові: постраждала у лікарні

Київ • УНН

 • 258 перегляди

На Київщині 46-річний чоловік під час сварки завдав 48-річній жінці кілька ударів молотком по голові. Постраждалу госпіталізували, а чоловіку повідомили про підозру.

На Київщині чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові: постраждала у лікарні

Під Києвом чоловік під час сварки схопив молоток та завдав жінці декілька ударів у ділянку голови. Постраждалу доправили до лікарні, а чоловіку повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Правоохоронці встановили, що у селі Старе під час спільного розпиття алкогольних напоїв між 46-річним фігурантом та 48-річною жінкою виникла словесна сварка. На ґрунті раптової суперечки фігурант схопив молоток та наніс потерпілій декілька ударів у ділянку голови.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 121 ККУ).

Вдарив молотком по голові: 10 років за ґратами проведе чоловік за вбивство неповнолітньої29.08.23, 14:08 • 569106 переглядiв

Антоніна Туманова

