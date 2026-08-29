В Киевской области 30 августа объявили днем траура по жертвам атаки РФ





В Киевской области в воскресенье, 30 августа, объявлен День траура по жертвам российской атаки, унесшей жизни 27 человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

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"Завтра, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам вчерашней российской атаки", — написал Ткаченко в соцсетях.

Он отметил, что в знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены Государственные флаги Украины. Проведение развлекательных мероприятий будет ограничено.

"Прошу отнестись к этому с уважением и пониманием, а также ограничить громкое исполнение музыки в области", — призвал Ткаченко.

Напомним

В Киевской области в результате вражеского удара в Бучанском районе с последующей детонацией известно о 27 погибших, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по селу Мила в Киевской области с последующей детонацией, показав последствия и указав, что уже более 370 человек эвакуированы, эвакуация постоянно продолжается, а также подчеркнув, что "обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения" — "есть нормы: боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой быть не может".