На Київщині оголосили 30 серпня жалобу за жертвами атаки рф
Київ • УНН
30 серпня на Київщині приспустять прапори та обмежать розваги. Російський удар забрав 27 життів, ще 42 людини постраждали.
У Київській області в неділю, 30 серпня, оголошено День жалоби за жертвами російської атаки, яка забрала життя 27 людей. Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
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"Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки", - написав Ткаченко у соцмережах.
Він зазначив, що на знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено.
"Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області", - закликав Ткаченко.
Нагадаємо
У Київській області внаслідок ворожого удару у Бучанському районі з подальшою детонацією відомо про 27 загиблих, травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський дроновий удар у селі Мила на Київщині з послідуючою детонацією, показавши наслідки і вказавши, що вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується, і наголосивши, що "обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення" - "є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може".