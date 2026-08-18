В Киеве женщина выбросила пинчера с балкона во время застолья: собака погибла, виновнице грозит до 8 лет

В Киеве женщина получила подозрение в связи с тем, что во время застолья выбросила собаку с балкона четвертого этажа, животное погибло, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

Жестокий инцидент, как указано, произошел на днях на проспекте Свободы. В правоохранительные органы обратилась очевидца, которая заметила на улице мужчину с уже мертвым животным на руках.

Как выяснили полицейские, хозяин нашел своего питомца — четырехлетнего пинчера по кличке Эльза — под окнами многоэтажки.

"Следователи установили, что в тот вечер 55-летняя нарушительница распивала спиртные напитки в компании владельца квартиры и общих знакомых. Впоследствии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она схватила собаку и выбросила ее с балкона четвертого этажа. В результате падения животное получило травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в полиции.

Действия подозреваемой квалифицированы как жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с особой жестокостью. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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