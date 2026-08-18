У Києві жінка викинула пінчера з балкона під час застілля: собака загинув, винуватиці загрожує до 8 років
Київ • УНН
У Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння викинула чотирирічного пінчера з балкона четвертого поверху, тварина загинула. Поліцейські повідомили їй про підозру, загрожує до восьми років в'язниці.
У Києві жінка отримала підозру через те, що під час застілля викинула собаку з балкона четвертого поверху, тварина загинула, повідомили в ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.
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Жорстокий інцидент, як вказано, стався днями на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка помітила на вулиці чоловіка з уже мертвою твариною на руках.
Як з’ясували поліцейські, господар знайшов свого улюбленця — чотирирічного пінчера на кличку Ельза — під вікнами багатоповерхівки.
"Слідчі встановили, що того вечора 55-річна порушниця розпивала спиртні напої в компанії власника квартири та спільних знайомих. Згодом, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вона схопила собаку та викинула її з балкона четвертого поверху. Унаслідок падіння тварина зазнала травм, несумісних із життям", - розповіли у поліції.
Дії підозрюваної кваліфіковані як жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене з особливою жорстокістю. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Жінка викинула фокстер'єра подруги з п'ятого поверху: собака загинув на місці, винуватиці загрожує до 8 років20.10.25, 12:57 • 6038 переглядiв