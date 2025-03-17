В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительной коробки
Киев • УНН
Станция метро "Вокзальная" временно закрыта на вход и выход из-за обнаружения подозрительной коробки. Поезда проезжают станцию без остановки, на месте работает взрывотехническая группа.
В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку, станцию временно закрыли на вход и выход, передает УНН со ссылкой на КГГА.
На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров
Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная".
На место вызвали взрывотехническую группу.
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