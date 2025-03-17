В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительной коробки

В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку, станцию временно закрыли на вход и выход, передает УНН со ссылкой на КГГА.

На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров - говорится в сообщении.

Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная".

На место вызвали взрывотехническую группу.

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