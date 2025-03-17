У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку
Київ • УНН
Станцію метро "Вокзальна" тимчасово зачинено на вхід і вихід через виявлення підозрілої коробки. Поїзди проїжджають станцію без зупинки, на місці працює вибухотехнічна група.
У Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку, станцію тимчасово закрили на вхід і вихід, передає УНН із посиланням на КМДА.
На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів
Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".
На місце викликали вибухотехнічну групу.
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