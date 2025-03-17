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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

Київ • УНН

 • 53508 перегляди

Станцію метро "Вокзальна" тимчасово зачинено на вхід і вихід через виявлення підозрілої коробки. Поїзди проїжджають станцію без зупинки, на місці працює вибухотехнічна група.

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку, станцію тимчасово закрили на вхід і вихід, передає УНН із посиланням на КМДА.

На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів 

- йдеться у повідомленні.

Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".

На місце викликали вибухотехнічну групу.

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