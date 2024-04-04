В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

В Киеве 3 апреля зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра, которая в этот день составляла 18 м/с. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 апреля в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 18 м/с (65 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1944 году.

Напомним

2 апреля в Киеве было зафиксировано три новых температурных рекорда: самая теплая минимальная температура - 12,1°C, самая высокая максимальная температура - 26,9°C и самая высокая среднесуточная температура - 16,4°C, а также рекордная скорость ветра - 19 м/с.