В Киеве задержали военнослужащего СЗЧ, который с гранатой напал на работницу кафе
Киев • УНН
41-летний военнослужащий в статусе СЗЧ угрожал боевой гранатой работнице кафе и вырвал у неё серьгу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за разбой.
В столице полиция задержала 41-летнего мужчину, который, угрожая боевой гранатой, напал на работницу кафе на улице Кирилловской. Сейчас ему сообщили о подозрении в разбойном нападении, за которое грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
В полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе на улице Кирилловской неизвестный, угрожая гранатой, вырвал из уха женщины сережку и сбежал, оставив боеприпас. Взрывотехники полиции изъяли из помещения боевую гранату с взрывателем
Правоохранители выяснили, что в кафе зашел мужчина в медицинской маске. Подойдя к 45-летней работнице заведения, он достал боевую гранату и начал требовать отдать золотую цепочку. Женщина не испугалась и ответила отказом. Тогда нападавший распылил ей в лицо газовый баллончик, силой вырвал из уха золотую сережку и сбежал, оставив опасный боеприпас.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний военнослужащий, находящийся в статусе СЗЧ.
Следователи объявили фигуранту подозрение в совершении разбойного нападения. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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