В Киеве задержали белоруса, который ежемесячно зарабатывал $15 тысяч на продаже психотропов

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
19 мая, 19:07 • 9634 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 24743 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 38254 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 140213 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 96464 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 279852 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 91705 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 77285 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
19 мая, 07:57 • 52768 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
19 мая, 06:58 • 34180 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
85%
744мм
Популярные новости

Бьянка Цензори разозлила жителей Майорки, оголив грудь во время похода на шопинг

19 мая, 15:23 • 6506 просмотра

Мирное соглашение не имеет дедлайна: Трамп пока не устанавливает новые сроки для достижения мира между Украиной и россией

19 мая, 15:25 • 5840 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 43975 просмотра

путин проводит телефонный разговор с трампом: детали

19 мая, 16:22 • 5386 просмотра

Трамп закончил телефонный разговор с путиным, который длился более 2 часов

19 мая, 16:48 • 6124 просмотра
публикации

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 44002 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 70573 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 140210 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 279851 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

19 мая, 05:46 • 122201 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 32970 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 33491 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 121058 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 125471 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 211439 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

В Киеве задержали белоруса, который ежемесячно зарабатывал $15 тысяч на продаже психотропов

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В Киеве задержан гражданин Беларуси, который сбывал оптовые партии PVP-соли, и изъято 3 кг психотропа. Делец ежемесячно получал прибыль 15 тысяч долларов.

В Киеве задержали белоруса, который ежемесячно зарабатывал $15 тысяч на продаже психотропов

Полицейские Киева задержали гражданина Беларуси, который сбывал оптовые партии PVP-соли на территории столицы и области, и изъяли у него 3 килограмма психотропа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение столичного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что в целях конспирации наркоделец делал "закладки" на улицах, а "клиенты" присылали ему деньги на банковскую карточку. По данным следствия, незаконный "бизнес" приносил дельцу около 15 тысяч долларов прибыли ежемесячно. За содеянное ему грозит 12 лет за решеткой.

Правоохранители выяснили, что 42-летний белорус, который уже несколько лет проживает в Киевской области, занимается распространением оптовых партий Альфа-PVP. В частности, на одной из Интернет-платформ он разместил объявление о продаже запрещенного вещества и продавал его "клиентам" путем раскладывания так называемых "закладок" по Киеву и Киевской области

- говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на трассе "Киев-Гостомель" с тремя килограммами Альфа-PVP, которую он в дальнейшем собирался продать "клиентам".

"Кроме психотропа, правоохранители изъяли у правонарушителя еще и внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором он перевозил запрещенное вещество", - указывается в сообщении.

Напомним

В начале мая правоохранители в Киеве ликвидировали наркобанду, которая завозила в Украину кокаин на 8 млн грн ежемесячно. Злоумышленники организовали трансконтинентальный трафик, конечным звеном которого были почтовые посылки.

Во Львовской области разоблачены наркоторговцы, которые завозили в Украину крупные партии кокаина26.03.25, 12:23 • 23990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

КиевКриминал и ЧП
Беларусь
Киев
Brent
$65.56
Bitcoin
$105,722.50
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,225.81
Ethereum
$2,515.18