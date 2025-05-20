В Киеве задержали белоруса, который ежемесячно зарабатывал $15 тысяч на продаже психотропов

Полицейские Киева задержали гражданина Беларуси, который сбывал оптовые партии PVP-соли на территории столицы и области, и изъяли у него 3 килограмма психотропа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение столичного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что в целях конспирации наркоделец делал "закладки" на улицах, а "клиенты" присылали ему деньги на банковскую карточку. По данным следствия, незаконный "бизнес" приносил дельцу около 15 тысяч долларов прибыли ежемесячно. За содеянное ему грозит 12 лет за решеткой.

Правоохранители выяснили, что 42-летний белорус, который уже несколько лет проживает в Киевской области, занимается распространением оптовых партий Альфа-PVP. В частности, на одной из Интернет-платформ он разместил объявление о продаже запрещенного вещества и продавал его "клиентам" путем раскладывания так называемых "закладок" по Киеву и Киевской области - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на трассе "Киев-Гостомель" с тремя килограммами Альфа-PVP, которую он в дальнейшем собирался продать "клиентам".

"Кроме психотропа, правоохранители изъяли у правонарушителя еще и внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором он перевозил запрещенное вещество", - указывается в сообщении.

Напомним

В начале мая правоохранители в Киеве ликвидировали наркобанду, которая завозила в Украину кокаин на 8 млн грн ежемесячно. Злоумышленники организовали трансконтинентальный трафик, конечным звеном которого были почтовые посылки.

Во Львовской области разоблачены наркоторговцы, которые завозили в Украину крупные партии кокаина