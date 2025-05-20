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У Києві затримали білоруса, який щомісяця заробляв $15 тисяч на продажі психотропів

Київ • УНН

 • 580 перегляди

У Києві затримано громадянина Білорусі, який збував оптові партії PVP-солі, та вилучено 3 кг психотропу. Ділок щомісяця отримував прибуток 15 тисяч доларів.

У Києві затримали білоруса, який щомісяця заробляв $15 тисяч на продажі психотропів

Поліцейські Києва затримали громадянина Білорусі, який збував оптові партії PVP-солі на території столиці та області, й вилучили в нього 3 кілограми психотропу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення столичного ГУ Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що в цілях конспірації наркоділок робив "закладки" на вулицях, а "клієнти" надсилали йому гроші на банківську картку. За даними слідства, незаконний "бізнес" приносив ділку близько 15 тисяч доларів прибутку щомісяця. За вчинене йому загрожує 12 років за ґратами.

Правоохоронці з’ясували, що 42-річний білорус, який вже декілька років мешкає на Київщині, займається розповсюдженням оптових партій Альфа-PVP. Зокрема, на одній з Інтернет-платформ він розмістив оголошення про продаж забороненої речовини та продавав її "клієнтам" шляхом розкладання так званих "закладок" по Києву та Київській області

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на трасі "Київ-Гостомель" із трьома кілограмами Альфа-PVP, яку він у подальшому збирався продати "клієнтам".

"Окрім психотропу, правоохоронці вилучили в правопорушника ще й позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому він перевозив заборонену речовину", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо

На початку травня правоохоронці у Києві ліквідували наркобанду, яка завозила в Україну кокаїн на 8 млн грн щомісяця. Зловмисники організували трансконтинентальний трафік, кінцевою ланкою якого були поштові посилки.

На Львівщині викрито наркоторговців, які завозили до України великі партії кокаїну26.03.25, 12:23 • 23996 переглядiв

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