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В Киеве задержали банкира, который "донатил" на армию рф - СБУ

В Киеве задержали банкира, который "донатил" на армию рф - СБУ

Киев  •  УНН

 • 4657 просмотра

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СБУ задержала директора департамента одного из крупнейших банков Украины, который «донатил» на армию рф. Во время обыска найден паспорт рф и доказательства преступной деятельности.

В Киеве задержали директора департамента одного из крупнейших банков Украины, который "донатил" на армию рф, сообщили в СБУ в субботу, пишет УНН.

Служба безопасности задержала в Киеве чиновника, который причастен к финансированию войны рф против Украины. По материалам дела, им оказался директор Департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины. Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок россии

- сообщили в СБУ.

Для этого, по данным спецслужбы, уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

"В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки рашистов. Сейчас правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и "задержали его по месту жительства в Киеве".

Во время обыска в доме задержанного, как отмечается, обнаружен паспорт гражданина рф, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступлений.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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