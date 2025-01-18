У Києві затримали банкіра, який "донатив" на армію рф - СБУ
Київ • УНН
СБУ затримала директора департаменту одного з найбільших банків України, який "донатив" на армію рф . Під час обшуку знайдено паспорт рф та докази злочинної діяльності.
У Києві затримали директора департаменту одного із найбільших банків України, який "донатив" на армію рф, повідомили у СБУ у суботу, пише УНН.
Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни рф проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії
Для цього, за даними спецслужби, уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж.
"У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів", - ідеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і "затримали його за місцем проживання у Києві".
Під час обшуку в оселі затриманого, як зазначається, виявлено паспорт громадянина рф, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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