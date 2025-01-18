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У Києві затримали банкіра, який "донатив" на армію рф - СБУ

У Києві затримали банкіра, який "донатив" на армію рф - СБУ

Київ • УНН

 • 42999 перегляди

СБУ затримала директора департаменту одного з найбільших банків України, який "донатив" на армію рф . Під час обшуку знайдено паспорт рф та докази злочинної діяльності.

У Києві затримали директора департаменту одного із найбільших банків України, який "донатив" на армію рф, повідомили у СБУ у суботу, пише УНН.

Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни рф проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії

- повідомили у СБУ.

Для цього, за даними спецслужби, уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж.

"У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів", - ідеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і "затримали його за місцем проживання у Києві".

Під час обшуку в оселі затриманого, як зазначається, виявлено паспорт громадянина рф, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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