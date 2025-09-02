В Киеве возле детсада упали обломки российского БпЛА – КГВА

$41.370.05
48.470.27
ukenru
10:24 • 19973 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 33913 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 25556 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
06:00 • 63565 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 32183 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 57711 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 50753 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 85785 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50231 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 193181 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
42%
748мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 173064 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 172757 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 160771 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 157807 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 151127 просмотра
публикации
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 20116 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 34117 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 33971 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 63727 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 85870 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Потап
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 572 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 18317 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 57788 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 52706 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 181729 просмотра
Актуальное
Forbes
ТикТок
Spotify
Хранитель
COVID-19

В Киеве возле детсада упали обломки российского БпЛА – КГВА

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Обломки сбитого беспилотника обнаружены на территории детского сада в Днепровском районе Киева. Заведение закрыто на ремонт, поэтому никто не пострадал.

В Киеве возле детсада упали обломки российского БпЛА – КГВА

В Днепровском районе Киева на территории детского сада обнаружили обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали 

По словам Ткаченко, к счастью, заведение сейчас закрыто на ремонт, поэтому никто не пострадал. На месте происшествия уже работает оперативная группа, которая обеспечивает безопасность и проводит обследование территории.

В Днепровском районе на территории детского сада обнаружили обломки сбитого БПЛА. Заведение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа

– написал в Телеграм Ткаченко.

Обнаружение обломков БПЛА подчеркивает необходимость бдительности и соблюдения мер безопасности даже в мирных районах города. Власти отмечают, что объекты, которые временно не работают, остаются в зоне контроля для предотвращения рисков.

Напомним

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российского беспилотника на зеленую зону. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Во вторник, 2 сентября, российские БПЛА атаковали Киев - в столице Украины работает ПВО, силы противовоздушной обороны работают по вражеским БПЛА на левом берегу.

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Киев