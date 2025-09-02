В Киеве возле детсада упали обломки российского БпЛА – КГВА
Киев • УНН
Обломки сбитого беспилотника обнаружены на территории детского сада в Днепровском районе Киева. Заведение закрыто на ремонт, поэтому никто не пострадал.
В Днепровском районе Киева на территории детского сада обнаружили обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
По словам Ткаченко, к счастью, заведение сейчас закрыто на ремонт, поэтому никто не пострадал. На месте происшествия уже работает оперативная группа, которая обеспечивает безопасность и проводит обследование территории.
Обнаружение обломков БПЛА подчеркивает необходимость бдительности и соблюдения мер безопасности даже в мирных районах города. Власти отмечают, что объекты, которые временно не работают, остаются в зоне контроля для предотвращения рисков.
Напомним
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российского беспилотника на зеленую зону. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Во вторник, 2 сентября, российские БПЛА атаковали Киев - в столице Украины работает ПВО, силы противовоздушной обороны работают по вражеским БПЛА на левом берегу.