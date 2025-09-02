У Києві біля дитсадка впали уламки російського БпЛА – МВА

У Дніпровському районі Києва на території дитячого садка виявили уламки збитого безпілотного літального апарата (БпЛА). Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

За словами Ткаченка, на щастя, заклад наразі зачинений на ремонт, тому ніхто не постраждав. На місці події вже працює оперативна група, яка забезпечує безпеку та проводить обстеження території.

