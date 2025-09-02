$41.370.05
У Києві біля дитсадка впали уламки російського БпЛА – МВА

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Уламки збитого безпілотника виявлено на території дитячого садка в Дніпровському районі Києва. Заклад зачинений на ремонт, тому ніхто не постраждав.

У Києві біля дитсадка впали уламки російського БпЛА – МВА

У Дніпровському районі Києва на території дитячого садка виявили уламки збитого безпілотного літального апарата (БпЛА). Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі 

За словами Ткаченка, на щастя, заклад наразі зачинений на ремонт, тому ніхто не постраждав. На місці події вже працює оперативна група, яка забезпечує безпеку та проводить обстеження території.

В Дніпровському районі на території дитячого садочка виявили уламки збитого БпЛА. Заклад зачинений на ремонт, ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група

– написав в Телеграм Ткаченко.

Виявлення уламків БпЛА підкреслює необхідність пильності та дотримання заходів безпеки навіть у мирних районах міста. Влада наголошує, що об’єкти, які тимчасово не працюють, залишаються в зоні контролю для запобігання ризикам.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського безпілотника на зелену зону. Екстрені служби вже працюють на місці події.

У вівторок, 2 вересня, російські БПЛА атакували Київ - у столиці України працює ППО, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих БПЛА на лівому березі.

Степан Гафтко

