В Киеве восстановили движение возле метро "Дорогожичи" после аварии

В Киеве сегодня, 10 октября, восстановлено движение транспорта после прорыва водопровода возле станции метро «Дорогожичи» 8 октября, сообщили в четверг в КГГА, пишет УНН.

«Движение транспорта по улице Ильенко полностью восстановлено», - сообщили в КГГА в соцсетях.

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На фоне аварии на водопроводе движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро «Дорогожичи», с 8 октября было ограничено в обоих направлениях.

Станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу