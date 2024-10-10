В Киеве восстановили движение возле метро "Дорогожичи" после аварии
Киев • УНН
В Киеве 10 октября восстановлено движение транспорта по улице Ильенко после прорыва водопровода возле станции метро "Дорогожичи". Движение было ограничено в обоих направлениях с 8 октября из-за аварии.
В Киеве сегодня, 10 октября, восстановлено движение транспорта после прорыва водопровода возле станции метро «Дорогожичи» 8 октября, сообщили в четверг в КГГА, пишет УНН.
«Движение транспорта по улице Ильенко полностью восстановлено», - сообщили в КГГА в соцсетях.
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На фоне аварии на водопроводе движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро «Дорогожичи», с 8 октября было ограничено в обоих направлениях.
Станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу8 октября 2024, 11:44 • 15880 просмотров