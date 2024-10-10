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У Києві відновили рух біля метро "Дорогожичі" після аварії

У Києві відновили рух біля метро "Дорогожичі" після аварії

Київ • УНН

 • 13111 перегляди

У Києві 10 жовтня відновлено рух транспорту вулицею Іллєнка після прориву водопроводу біля станції метро "Дорогожичі". Рух було обмежено в обох напрямках з 8 жовтня через аварію.

У Києві сьогодні, 10 жовтня, відновлено рух транспорту після прориву водопроводу біля станції метро "Дорогожичі" 8 жовтня, повідомили у четвер у КМДА, пише УНН.

"Рух транспорту вулицею Іллєнка повністю відновлено", - повідомили у КМДА у соцмережах.

Доповнення

На тлі аварії на водопроводі рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", з 8 жовтня було обмежено в обох напрямках.

Станція метро "Дорогожичі" у Києві повністю відновила роботу08.10.24, 14:44 • 16471 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Київ
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