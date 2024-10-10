У Києві відновили рух біля метро "Дорогожичі" після аварії
Київ • УНН
У Києві 10 жовтня відновлено рух транспорту вулицею Іллєнка після прориву водопроводу біля станції метро "Дорогожичі". Рух було обмежено в обох напрямках з 8 жовтня через аварію.
У Києві сьогодні, 10 жовтня, відновлено рух транспорту після прориву водопроводу біля станції метро "Дорогожичі" 8 жовтня, повідомили у четвер у КМДА, пише УНН.
"Рух транспорту вулицею Іллєнка повністю відновлено", - повідомили у КМДА у соцмережах.
Доповнення
На тлі аварії на водопроводі рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", з 8 жовтня було обмежено в обох напрямках.
Станція метро "Дорогожичі" у Києві повністю відновила роботу08.10.24, 14:44 • 16471 перегляд