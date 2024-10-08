Станція метро "Дорогожичі" у Києві повністю відновила роботу
Київ • УНН
Після прориву водопроводу станція метро "Дорогожичі" у Києві повністю відновила роботу у звичайному режимі. Раніше станція була закрита на вхід та вихід, поїзди проїжджали без зупинки.
Вдень, 8 жовтня, столична станція метро "Дорогожичі" повністю відновила роботу у звичайному режимі. Про це заявили в КМДА, передає УНН.
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Станція метро "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі
Контекст
У Києві через прорив водопроводу закривали станцію метро "Дорогожичі" на вхід та вихід, поїзди проїжджали без зупинки, рух транспорту поблизу було обмежено, тролейбуси змінили маршрут, а міські служби працюють над усуненням наслідків.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що станція метро "Дорогожичі" почала відновлювати роботу. Зокрема, поїзди стали зупинятись на обох коліях, але станція працює лише на вихід.