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У Києві прорвало водопровід біля метро "Дорогожичі": станцію закрито, рух обмежено

У Києві прорвало водопровід біля метро "Дорогожичі": станцію закрито, рух обмежено

Київ • УНН

 • 12890 перегляди

Через прорив водопроводу станцію метро "Дорогожичі" закрито, поїзди проїжджають без зупинки. Рух транспорту обмежено, тролейбуси змінили маршрут, міські служби працюють над усуненням наслідків.

У Києві через прорив водопроводу станцію метро "Дорогожичі" закрито, поїзди проїжджають без зупинки, рух транспорту обмежено, тролейбуси змінили маршрут, міські служби працюють над усуненням наслідків, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - повідомили у КМДА у соцмережах.

Як зазначається, тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.

"Проводяться роботи з відкачування води. На місці працюють всі необхідні міські служби", - ідеться у повідомленні.

Як зазначає міський телеграм-канал "Київ Комунальний", "Київводоканал" повідомив, що локалізовує витік водопровідної мережі діаметром 500, що стався на вулиці Юрія Іллєнка поруч зі станцією метро "Дорогожичі" у Шевченківському районі". 

"Через аварію понижено тиск водопостачання у споживачів правобережної частини міста. Пошкодження зараз усувають та відновлять тиск", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що аварійна бригада "Київводоканалу" локалізувала пошкодження мережі, що сталося на вулиці Богдана Гаврилишина Шевченківського району.

В одному з районів Києва прорвало каналізацію: у соцмережах повідомляють, що будинки поблизу - без світла08.08.24, 18:49 • 31266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
kyivКиїв

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