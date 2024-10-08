У Києві прорвало водопровід біля метро "Дорогожичі": станцію закрито, рух обмежено
Київ • УНН
Через прорив водопроводу станцію метро "Дорогожичі" закрито, поїзди проїжджають без зупинки. Рух транспорту обмежено, тролейбуси змінили маршрут, міські служби працюють над усуненням наслідків.
У Києві через прорив водопроводу станцію метро "Дорогожичі" закрито, поїзди проїжджають без зупинки, рух транспорту обмежено, тролейбуси змінили маршрут, міські служби працюють над усуненням наслідків, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
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"Біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - повідомили у КМДА у соцмережах.
Як зазначається, тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.
"Проводяться роботи з відкачування води. На місці працюють всі необхідні міські служби", - ідеться у повідомленні.
Як зазначає міський телеграм-канал "Київ Комунальний", "Київводоканал" повідомив, що локалізовує витік водопровідної мережі діаметром 500, що стався на вулиці Юрія Іллєнка поруч зі станцією метро "Дорогожичі" у Шевченківському районі".
"Через аварію понижено тиск водопостачання у споживачів правобережної частини міста. Пошкодження зараз усувають та відновлять тиск", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що аварійна бригада "Київводоканалу" локалізувала пошкодження мережі, що сталося на вулиці Богдана Гаврилишина Шевченківського району.
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