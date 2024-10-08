В Киеве прорвало водопровод возле метро «Дорогожичи»: станция закрыта, движение ограничено
Киев • УНН
Из-за прорыва водопровода станция метро «Дорогожичи» закрыта, поезда проезжают без остановки. Движение транспорта ограничено, троллейбусы изменили маршрут, городские службы работают над устранением последствий.
В Киеве из-за прорыва водопровода станция метро «Дорогожичи» закрыта, поезда проезжают без остановки, движение транспорта ограничено, троллейбусы изменили маршрут, городские службы работают над устранением последствий, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.
Детали
«Возле станции метро «Дорогожичи» прорвало городскую сеть водоснабжения. Из-за подтопления подземного перехода станцию метро «Дорогожичи» закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки», - сообщили в КГГА в соцсетях.
Как отмечается, троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой. Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро «Дорогожичи», ограничено в обоих направлениях.
«Проводятся работы по откачке воды. [На месте работают все необходимые городские службы», - говорится в сообщении.
Как отмечает городской телеграмм-канал «Киев Коммунальный», «Киевводоканал» сообщил, что локализует утечку водопроводной сети диаметром 500, произошедшую на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро «Дорогожичи» в Шевченковском районе».
«Из-за аварии снижено давление водоснабжения у потребителей правобережной части города. Повреждения сейчас устраняют и восстановят давление», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что аварийная бригада Киевводоканала локализовала повреждение сети, которое произошло на улице Богдана Гаврилишина Шевченковского района.
В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света8 августа 2024, 15:49 • 30979 просмотров