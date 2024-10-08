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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве прорвало водопровод возле метро «Дорогожичи»: станция закрыта, движение ограничено

В Киеве прорвало водопровод возле метро «Дорогожичи»: станция закрыта, движение ограничено

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:40  •  2454 просмотра

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Из-за прорыва водопровода станция метро «Дорогожичи» закрыта, поезда проезжают без остановки. Движение транспорта ограничено, троллейбусы изменили маршрут, городские службы работают над устранением последствий.

В Киеве из-за прорыва водопровода станция метро «Дорогожичи» закрыта, поезда проезжают без остановки, движение транспорта ограничено, троллейбусы изменили маршрут, городские службы работают над устранением последствий, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

«Возле станции метро «Дорогожичи» прорвало городскую сеть водоснабжения. Из-за подтопления подземного перехода станцию метро «Дорогожичи» закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки», - сообщили в КГГА в соцсетях.

Как отмечается, троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой. Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро «Дорогожичи», ограничено в обоих направлениях.

«Проводятся работы по откачке воды. [На месте работают все необходимые городские службы», - говорится в сообщении.

Как отмечает городской телеграмм-канал «Киев Коммунальный», «Киевводоканал» сообщил, что локализует утечку водопроводной сети диаметром 500, произошедшую на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро «Дорогожичи» в Шевченковском районе». 

«Из-за аварии снижено давление водоснабжения у потребителей правобережной части города. Повреждения сейчас устраняют и восстановят давление», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что аварийная бригада Киевводоканала локализовала повреждение сети, которое произошло на улице Богдана Гаврилишина Шевченковского района.

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света8 августа 2024, 15:49 • 30979 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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