В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В Киеве на Харьковском шоссе произошел прорыв канализации. В соцсетях сообщают, что дома поблизости без света, передает УНН.

"Прорвало канализацию на Харьковском шоссе. Пишут, что дома в округе без света им залило щитовые в подвалах. Жителям пришлось самостоятельно вырывать траншею", - говорится в сообщении Telegram-канала "Киевский движ".

На видео, которое обнародовали в соцсетях, можно заметить коммунальщиков, но никаких активных действий они не предпринимают.

Столичные власти пока информацию о прорыве канализации и действиях для его устранения - не сообщали.

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