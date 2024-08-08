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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 15:49  •  9174 просмотра

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На Харьковском шоссе в Киеве произошел прорыв канализации. Соцсети сообщают об отсутствии электроэнергии в домах из-за затопления щитовых в подвалах.

В Киеве на Харьковском шоссе произошел прорыв канализации. В соцсетях сообщают, что дома поблизости без света, передает УНН.

"Прорвало канализацию на Харьковском шоссе. Пишут, что дома в округе без света им залило щитовые в подвалах. Жителям пришлось самостоятельно вырывать траншею", - говорится в сообщении Telegram-канала "Киевский движ".

На видео, которое обнародовали в соцсетях, можно заметить коммунальщиков, но никаких активных действий они не предпринимают.

Столичные власти пока информацию о прорыве канализации и действиях для его устранения - не сообщали.

У Києві горить кінотеатр "Тампере" - соцмережі7 августа 2024, 18:26 • 42315 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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