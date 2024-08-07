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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 18:26  •  11861 просмотра

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В столице Украины вспыхнул масштабный пожар в заброшенном кинотеатре "Тампере". На месте работают спасатели, официальной информации от ГСЧС пока нет.

В Киеве горит недействующий кинотеатр "Тампере", передает УНН со ссылкой на соцсети.

"Горит заброшенный кинотеатр "Тампере", - говорится в сообщении.

На видео видно, что пожар масштабный, а на месте уже работают спасатели.

Сейчас официальной информации от ГСЧС нет. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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