В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети
Киев • УНН
В столице Украины вспыхнул масштабный пожар в заброшенном кинотеатре "Тампере". На месте работают спасатели, официальной информации от ГСЧС пока нет.
В Киеве горит недействующий кинотеатр "Тампере", передает УНН со ссылкой на соцсети.
"Горит заброшенный кинотеатр "Тампере", - говорится в сообщении.
На видео видно, что пожар масштабный, а на месте уже работают спасатели.
Сейчас официальной информации от ГСЧС нет.
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