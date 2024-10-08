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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу

Станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:44  •  6282 просмотра

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После прорыва водопровода станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу в обычном режиме. Ранее станция была закрыта на вход и выход, поезда проезжали без остановки.

Днем, 8 октября, столичная станция метро «Дорогожичи» полностью возобновила работу в обычном режиме. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.

Детали

 Станция метро «Дорогожичи» возобновила работу в обычном режиме

- говорится в заявлении КГГА. 

Контекст 

В Киеве из-за прорыва водопровода закрывали станцию метро «Дорогожичи» на вход и выход, поезда проезжали без остановки, движение транспорта поблизости было ограничено, троллейбусы изменили маршрут, а городские службы работают над устранением последствий.

Напомним,

Ранее УНН писал, что станция метро «Дорогожичи» начала восстанавливать работу. В частности, поезда стали останавливаться на обоих путях, но станция работает только на выход. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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