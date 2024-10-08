Станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу
Киев • УНН
После прорыва водопровода станция метро «Дорогожичи» в Киеве полностью возобновила работу в обычном режиме. Ранее станция была закрыта на вход и выход, поезда проезжали без остановки.
Днем, 8 октября, столичная станция метро «Дорогожичи» полностью возобновила работу в обычном режиме. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.
Детали
Станция метро «Дорогожичи» возобновила работу в обычном режиме
Контекст
В Киеве из-за прорыва водопровода закрывали станцию метро «Дорогожичи» на вход и выход, поезда проезжали без остановки, движение транспорта поблизости было ограничено, троллейбусы изменили маршрут, а городские службы работают над устранением последствий.
Напомним,
Ранее УНН писал, что станция метро «Дорогожичи» начала восстанавливать работу. В частности, поезда стали останавливаться на обоих путях, но станция работает только на выход.